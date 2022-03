Eilsleber Trauerhalle von oben wieder dicht

Eilsleben - So schick das Mauerwerk, so schlimm stand es um das Dach der Kapelle auf dem Eilsleber Friedhof, ehe die von der Gemeinde veranlasste Sanierungsmaßnahme griff. „Ich glaube, das Dach war jetzt über 50 Jahre alt, und der Zahn der Zeit hat enorm daran genagt. Es war einfach nicht mehr dicht“, verdeutlicht Manfred Jordan, dass man um eine Erneuerung nicht mehr umhin kam. „Es ist immerhin eine Trauerhalle, also ein Objekt, das mit Würde und Anstand verknüpft ist und auch ein entsprechendes Bild abgeben sollte. Es ist einfach wichtig, dass die Kapelle in Ordnung ist.“