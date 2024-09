Eilsleben. - „Wir haben wieder sehr vergnügliche Ferienfreizeiten verbracht“, resümiert Einrichtungsleiterin Simone Brandes. Damit habe sich, gemünzt auf die erste Jahreshälfte, ein Kreis geschlossen: „Die Sommerferien sind für uns ja immer so etwas wie ein Halbzeitübergang – ein gutes halbes Jahr ist vorüber, ein weiteres halbes Jahr liegt vor uns.“

Eingeläutet wurde der Sommer, der für die vom DRK-Kreisverband betriebene Einrichtung gern ganz im Zeichen des Badespaßes steht, diesmal schon Ende Mai, als die Gemeinde Eilsleben in Kooperation mit dem KJZ das traditionelle Neptunfest veranstaltete. „Das war der erste Höhepunkt zur Saisoneröffnung im Freibad und somit schon deutlich früher als sonst und wurde abermals von vielen Besuchern genossen. Meeresgott Neptun hatte mit seinen Häschern wieder sehr viel zu tun, bei der großen Anzahl von Täuflingen“, blickt Brandes zurück.

Mehrere Überraschungspakete

Hoch-Zeit für sie und ihr Team bedeuteten dann natürlich die großen Ferien: „Ja, stehen ja immer gleich zwei Überraschungspakete für die Kinder und Jugendlichen an – unsere hauseigene Ferienfreizeit in Eilsleben sowie die Woche am Löderburger See.“ Beides habe man „vollgestopft mit vielen spaßigen Aktivitäten“. Möglichst viel „outdoor“ war dabei der Anspruch, garniert mit Kino, Zoo, Disco, Holiparty und vielem mehr.

Der Teilnehmer liebste Aktivität aber, die immer zieht: baden. „Natürlich forderte das schöne Wetter auf zum Planschen, Stand-up-Paddling, Tretboot fahren und zu kleinen Schwimmwettbewerben“, Simone Brandes. Wenn sie sich im und am Wasser auslassen können, seien die Kids glücklich.

Halbzeitfazit fällt gut aus

Zum Halbzeitfazit gehöre aus Brandes' Sicht auch das vielseitige Programm in den Monaten zuvor: „So vieles konnten wir wieder auf die Beine stellen, angefangen mit dem gemeinsamen Jahresrückblick in geselliger Runde im Januar, über die Winterfreizeit auf Schloss Altenhausen mit Reitunterricht und Sinfonieorchester. Dann die Osterferien, wo wir viele Überraschungen im Gepäck hatten, unter anderem den Besuch im Bergzoo Halle. In den Pfingstferien erforschten wir das Schloss und die Ziegelei Hundisburg. Natürlich durfte auch das Familienbildungsprogramm ELAN nicht fehlen, das diesmal unter dem Motto 'Persönlichkeitsentwicklung' 60 Teilnehmer in die Jugendherberge Gorenzen führte und tolle Seminarinhalte bot.“

Eine noch ganz aktuelle Aktivität umfasst das Kreativprojekt des Kinder- und Jugendzentrums. „Das läuft noch“, so Brandes, „und dreht sich um die Umgestaltung der Einrichtung nach den Wünschen und unter Einbindung der Kinder und Jugendlichen. Dabei dürfen sie natürlich frei mitwirken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wir denken, dass es zum Ende sehr schön sein wird und würden uns natürlich freuen, neue Besucher damit zum Staunen zu bringen.“

Jetzt richtet sich der Blick nach vorn: „Die zweite Halbzeit hat schon begonnen – und sie wird nicht weniger unterhaltsam.“ Das Programm sieht unter anderem eine Herbtsferienwoche in Arendsee, ein Tanz- sowie ein Zirkusprojekt und den Kaffeeklatsch bei der Schneekönigin vor.