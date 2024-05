Wanzleben. - In diesem Jahr startet die neue Badesaison mit zwei Veranstaltungen in Wanzleben. Die Interessengemeinschaft der Freunde des Spaßbades, die Stadt Wanzleben-Börde und zahlreiche Vereine präsentieren allerhand Überraschungen.

Das Bad selber wird derzeit noch von Stadtmitarbeitern auf Vordermann gebracht, die Freunde des Spaßbades waren auch schon aktiv. „Dem Start in die neue Saison steht am Wochenende nichts mehr im Weg“, versichert Amtsleiter Olaf Küpper. An beiden Tagen öffnen sich die Pforten von 10 bis 19 Uhr, und die Kinder haben freien Eintritt, was sicher so manche Familie erfreuen dürfte. In diesem Jahr gibt es erstmals ein großes Partywochenende.

Der Start erfolgt mit einem großen Neptunfest, welches die Mitarbeiter und Mitglieder des SV Blau-Weiß Empor Wanzleben auf die Beine stellen werden. Mitmachen kann jeder, der Spaß an der Sache hat.

Am ersten Tag werden auch schon die Anmeldungen für Wettbewerbe des Folgetags vorgenommen. Da gibt es das Schnuppertauchen mit dem Tauchclub Magdeburg, Infos dazu gibt es unter fvf-tauchen-wzl@e-mail.de oder über Whatsapp unter 0176/55683042. Dabei können Kinder ab dem Alter von zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene mitmachen und einmal das professionelle Tauchen live erleben.

Schnuppertauchen im Bad

Außerdem ist am Sonntag auch ein Volleyballturnier geplant. Dazu gesellt sich ein Arschbomben-Wettbewerb. Die Jury übernehmen übrigens so bekannte Wanzleber wie Tino Bauer, Petra Hort und Bürgermeisterin Grit Matz (CDU). Die Einweihung des Wasserbeckens übernehmen aber traditionell am ersten Tag die Frühschwimmer um Helga Wiegel, pünktlich ab 10 Uhr. Der zweite Tag bringt dann das Familien- und Vereinsfest mit sich. Der Start erfolgt ebenfalls um 10 Uhr. „Die Besucher können einfach kommen und sollten sich auf allerhand Überraschungen einlassen“, sagt Ute Kanngießer von den Freunden des Spaßbads.

Die Feuerwehr aus Wanzleben baut eine Hüpfburg auf und präsentiert sich und besonders die Jugendwehr vor Ort. Dazu können sich die Besucher an einer Kübelspritze versuchen. Der Reitverein Wanzleben macht die Gäste mit dem Hobbyhorsing bekannt.

Genauer: Die Pferdefans können mit einem Steckenpferd über einen Parcours hoppeln und hüpfen. Steckenpferde können mitgebracht, aber auch vor Ort gebastelt werden. Letztendlich sollen die schönsten von ihnen prämiert werden.

Eric Wittekopf ist ab dieser Saison als Fachangestellter für Bäderbetriebe in Wanzleben tätig Foto: Hagen Uhlenhaut

Für die Besucher gibt es Schwimmnudeln, und die Tischtennisplatten können an beiden Tagen genutzt werden. Letztendlich warten am Sonntag die bereits beschriebenen Wettbewerbe auf ihre Teilnehmer. Interessenten können auch ganz spontan dabei mitmachen. Das Spaß-Volleyballturnier beginnt um 11 Uhr.

Rings um das Becken wird aber noch viel mehr geboten. So gibt es ein gut mit Preisen ausgestattetes Glücksrad, und am Nachmittag wird von den Frauen der Frühschwimmergruppe selbst gebackener Kuchen angeboten. Auch der Kiosk ist an beiden Tagen geöffnet. Das Sponsoring übernehmen die Volksbank und die Sparkasse an den beiden Tagen. Für die musikalische Partystimmung sorgt der weithin bekannte DJ Franky.

„Mit den beiden Festtagen zur Eröffnung begeben wir uns auf ein ganz neues Terrain“, sagt Ute Kanngießer. „Wir wollen den Besuchern des Spaßbades gemeinsam etwas Besonderes bieten und sie für Wanzleben begeistern.“ Daher freue sie die große Unterstützung durch Stadt und Vereine.