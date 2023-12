In der Brandnacht: Die Produktionsräume der Fleischerei Thielecke stehen in Flammen.

Ummendorf. - Der erste Werktag nach Weihnachten, kurz nach neun – in der Ummendorfer Nebenstraße Friedensplatz, Ecke Fabrikplatz herrscht wie eigentlich immer zu dieser Zeit reger Auto- und Kundenverkehr. Die Warteschlange zieht sich von der Fleischertheke durch den üppig bemessenen Verkaufsraum bis hin zur Straße. Das kennt man, wenn man Frisches von Thielecke holen will – und man stört sich auch nicht an der Wartezeit, schätzt vielmehr die Gelegenheit auf einen netten Plausch. Alles normal also in der Berliner Straße? Mitnichten!