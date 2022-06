Freibad in Altenweddingen: So wurde in die neue Saison gestartet

In Altenweddingen ist die Freibadsaison gestartet. Ein großes Ziel in diesem Jahr: Schülerinnen und Schüler der Grundschule wollen 1075 Bahnen schwimmen.

Einmal an die Außen- und Wassertemperatur gewöhnt, gab es für die Wasserratten kein Halten mehr.

Altenweddingen - Traditionsgemäß öffnete das Freibad Altenweddingen am Kindertag seine Tore zum Start in die Saison. Schon am Vormittag nutzten die Lehrkräfte der Grundschule die Gelegenheit für eine Überraschung.