In der Einheitsgemeinde Wanzleben gibt es nach wie vor viele freilaufende Tiere. Die Tierschützer haben diese jetzt sogar im Abfall entdeckt und hoffen auf Unterstützung.

Freilaufende Katzen leben in Wanzleben im Müll

Tierschutzalarm in der Börde

Eine frei lebende Katze (rechts) durchsucht den Müll nach verwertbarem Futter für sich und ihre Zöglinge in Wanzleben.

Wanzleben. - Die Zahl der freilaufenden Katzen in Wanzleben steigt weiter an. Die örtlichen Helfer des Vereins „Bündnis für Tiere“ aus Magdeburg stoßen langsam an ihre Leistungsgrenzen.