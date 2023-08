Das erste Augustwochenende steht in Barneberg traditionell ganz im Zeichen des Volks- und Schützenfestes. Das anhaltende stürmisch-regnerische Wetter ließ den Veranstalter im Vorfeld sorgenvolle Blick gen Himmel richten. Doch es sollte verträglich werden.

Majestäten voran: Der große Umzug läutete am Sonntag das feierliche Ende des Volks- und Schützenfestes ein.

Barneberg - Petrus muss ein Barneberger sein. Im Vergleich zu den Tagen vor und nach dem Fest hatten der Barneberger Schützenverein und seine Partner und Gäste großes Wetterglück zur alljährlichen Sommersause. Man begann traditionell am Freitag mit dem Abholen der noch amtierenden Majestäten 2022, bevor im Festzelt zu Diskoklängen das Tanzbein geschwungen wurde.

Am Sonnabend werden auf dem Gelände des Schützenvereins ebenso traditionell die Volks- und Vereinskönige ausgeschossen. Hier freuten sich die Gastgeber über eine rege Beteiligung. Besonders unter den Jüngsten entbrannte ein spannender Wettkampf um den Titel des Kinderkönigs.

Schützen können backen

Während am Schützenhaus um Ringe und das beste Trefferbild gekämpft wurde, gab es im Festzelt selbstgebackene Torten, Kuchen und frisch gebrühten Kaffee. Hier zeigte sich, dass die Damen des Schützenvereins auch hervorragende Bäckerinnen sind. Für das Rahmenprogramm sorgten die „Big Mamas“ aus Ohrsleben. Ob mit Line Dance, humoristischen Gesangseinlagen oder dem Auftritt von Stars wie Tina Turner – die Tänzerinnen begeisterten ihr Publikum, das beim Abschlusstanz dann auch aktiv das Geschehen auf der Tanzfläche mitgestaltete.

Scheiben und Pokale: Der Schützenverein hatte wieder zahlreiche Titel und Trophäen ausgelobt. Angeführt wird die neue Majestätenfamilie vom Schützenkönigspaar Patricia Bockmann und Luca Lilge. Foto: Angelika Höde

Die Schützen hatten aber auch an die jüngsten Festbesucher gedacht. Ob beim Kinderschminken mit Ireen und Judy Watermann, in der großen Hüpfburg oder beim Ponyreiten – da war für jeden etwas dabei.

Der mit Spannung erwartete Höhepunkt des Tages war natürlich dann die Proklamation der neuen Majestäten. Schützenvereinschef Mike Würdig und Schießsportleiter Christian Weiß übernahmen im Anschluss die Ehrung aller kleinen und großen Sieger.

Lange Nacht, kurzer Schlaf

Für die neuen Majestäten gab es nicht nur den verdienten Applaus, sondern auch die begehrten Schützenscheiben. Diese sind in Barneberg immer ein echter Hingucker, werden sie doch durch Peter Türke von Hand künstlerisch gestaltet. So ein Schützenscheibenunikat ist dann eine wahre Zierde für jedes Haus.

Beim Abschlusstanz der „Big Mamas" aus Ohrsleben reihten sich auch die Barneberger auf ein paar Drehungen mit ein. Foto: Angelika Höde

Nach der Proklamation wurde es in Barneberg bei Musik und Tanz eine lange Nacht – und dennoch war am Sonntag frühes Aufstehen für die letzte Runde angesagt. Um 8 Uhr setzte sich der große Schützenzug in Bewegung, um die neuen Majestäten abzuholen. Angeführt von Verbandsgemeindebürgermeister Frank Frenkel und Ortsbürgermeister Stephan Löffler sowie dem Barneberger Schalmeienorchester ging es mit den Gastvereinen aus Ausleben, Beckendorf, Harbke, Marienborn, Wackersleben, Warberg und Wefensleben erst durchs Dorf und dann zur Festwiese, wo beim gemeinsamen Schützenfrühstück der Ausklang für ein gelungenes Fest erfolgte.

Mike Würdig zeigte sich mit der Beteiligung sehr zufrieden und nutzte die Gelegenheit, sich bei den Vereinen des Ortes und allen Sponsoren ganz herzlich zu bedanken: „Ohne Euch könnten wir so eine Veranstaltung nicht stemmen!“ Zum Abschluss gab das Orchester nicht einmal Gas und verzückte mit Kostproben seines unverwechselbaren, begeisternden Sounds.