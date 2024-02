Gemeinderat bestätigt Sülzetal-Haushalt

Nach dem Ausbau der Straße zwischen Schwaneberg und Altenweddingen sind an den Seiten keine Ausweichmöglichkeiten mehr vorhanden. Die Räte gaben nun grünes Licht für die Vorbereitungen des Baus eines Radweges.

Osterweddingen. - An die Arbeit. Das Sülzetal hat einen beschlossenen Haushalt 2024. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend in Osterweddingen stimmten elf Räte für den Entwurf aus der Verwaltung, zwei dagegen, einer enthielt sich.