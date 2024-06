Eilsleben. - Die Saison ist vorbei, doch mit der Europameisterschaft bleibt König Fußball auch während der Sommerpause ein fester und begeisternder Bestandteil des Alltags bei den kleinen und großen Freunden des gepflegten Kickens.

Der Eilsleber Sportverein (ESV) hat sich die Ausgangslage mit Saisonabschluss, Heim-EM und Eröffnungsspiel zum Wochenende in besonderer Weise zu eigen gemacht und für seinen Nachwuchs ein gemeinschaftliches Event auf die Beine gestellt.

„Das bot sich einfach an“, sagt Vereinssprecher Florian Hamel. Und so verwandelte sich anlässlich des ersten Auftritts der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schotten der Sportplatz in Eilsleben in ein lebendiges EM-Camp. „Über 70 Kinder aus der G- bis D-Jugend und etwa 25 Erwachsene, darunter Eltern, Trainer und Betreuer, nahmen an diesem aufregenden Zeltlager teil“, berichtet Hamel.

Der Freitagabend begann mit dem Aufbau der Zelte. Für die Kinder, die kein eigenes hatten, stellte die Freiwillige Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf ein großes Zelt inklusive einiger Feldbetten zur Verfügung. Flugs stand das Camp und konnten sich die Kinder alsbald frei auf dem Sportplatz bewegen, auf den aufgebauten Feldern Fußball spielen oder die Hüpfburg nutzen. Zum Abendbrot wurde freilich gegrillt – und die Zeit bis zum Anpfiff verging wie im Fluge.

Auf der überdachten Vereinsterrasse mit der großen Leinwand wurde das EM-Eröffnungsspiel dann gemeinsam verfolgt – und jeder Treffer lautstark bejubelt. Im Rudel macht's gleich noch mal so viel Spaß. Und nach dem Abpfiff war noch längst nicht Schluss und ging es zur Freude der Kids in die Verlängerung statt schon in die Zelte. „Nachtwanderung!“, lautete das Kommando.

Eine spannende Zugabe zur guten Nacht, bei der die Kinder verschiedene Rätsel lösen mussten. „Der ESV bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei Janice Sacher, die die Organisation der Wanderung übernommen hatte“, so Florian Hamel. Kurz nach Mitternacht kehrte man zum Sportplatz zurück und bezog nun das Nachtlager.

„Am nächsten Morgen starteten wir mit einem reichhaltigen Frühstück mit viel Obst, Joghurt, Müsli und belegten Brötchen“, berichtet Hamel weiter. „Leider musste das anschließend geplante Training mit der ersten Männermannschaft wetterbedingt ausfallen. Der Regen sorgte zum Leidwesen aller für nicht vertretbare Trainingsbedingungen für die Kinder.“ Trost kam zur Mittagsstunde in Form von Nudeln mit Tomatensoße. „Das geht bei Kindern ja immer“, so Hamel, „und wurde von den Köchen des Feuerwehrfördervereins aus der Gulaschkanone lecker kredenzt.“ Sein Fazit: „Insgesamt war das EM-Zeltlager für alle Kinder und Erwachsenen eine gelungene und spannende Veranstaltung. Der Verein bedankt sich bei allen Helfern, Kindern und den fleißigen Händen, die zum Erfolg dieses Events beigetragen haben.“

So eingestimmt, freuen sich alle auf die weiteren EM-Spiele und auf die neue Saison. Der ESV kann für den Nachwuchs indes nicht nur Fußball aufbieten, sondern hat auch Karate, Tischtennis, Badminton, Volleyball und für die ganz Kleinen allgemeinen Kindersport im Portfolio. Informationen, Ansprechpartner und Trainingszeiten dazu auf eilslebener-sv.de.