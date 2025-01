Stemmern. - Schon seit 2009 macht die Bürgerinitiative „Sauberes Sülzetal“ gegen eine geplante Hähnchenmastanlage in Stemmern mobil. Der holländische Investor Tonkens plante dort die industrielle Produktion in sieben Ställen mit jeweils 50.000 Tieren. Das Landesverwaltungsamt in Halle lehnte in erster Instanz diese Pläne 2022 ab. Investor Tonkens ging in Revision. Nun bestätigte das Oberverwaltungsgericht das Nein.

