Unerwartete Schließung des Shops Zweites Aus in der Börde: Ernsting’s Family schließt Filiale in Wanzleben
Das Textilunternehmen Ernsting’s Family verlässt die Stadt Wanzleben – und zwar endgültig. Bereits vor der offiziellen Schließung am 15. Dezember sind die Regale im Geschäft leer. Das ist zum Rückzug bekannt.
Aktualisiert: 11.12.2025, 17:49
Wanzleben - Nach mehr als 30 Jahren verlässt das Textilunternehmen Ernsting’s Family die Stadt Wanzleben. Damit schließt Ernsting's Family schon die zweite Filiale innerhalb einer Woche in der Börde.