  4. Unerwartete Schließung des Shops: Zweites Aus in der Börde: Ernsting’s Family schließt Filiale in Wanzleben

Das Textilunternehmen Ernsting’s Family verlässt die Stadt Wanzleben – und zwar endgültig. Bereits vor der offiziellen Schließung am 15. Dezember sind die Regale im Geschäft leer. Das ist zum Rückzug bekannt.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 11.12.2025, 17:49
Das Unternehmen Ernsting’s Family schließt seine Filiale in Wanzleben nach mehr als 30 Jahren. Symbolfoto: IMAGO/NurPhoto

Wanzleben - Nach mehr als 30 Jahren verlässt das Textilunternehmen Ernsting’s Family die Stadt Wanzleben. Damit schließt Ernsting's Family schon die zweite Filiale innerhalb einer Woche in der Börde.