Unerwartete Schließung des Shops Zweites Aus in der Börde: Ernsting’s Family schließt Filiale in Wanzleben

Das Textilunternehmen Ernsting’s Family verlässt die Stadt Wanzleben – und zwar endgültig. Bereits vor der offiziellen Schließung am 15. Dezember sind die Regale im Geschäft leer. Das ist zum Rückzug bekannt.