Kunst, Knochen und Kreaturen – Das ist Magdeburgs bizarrste Ausstellung

Magdeburg. - In Magdeburg startet eine der wohl bizarrsten Ausstellungen der Stadt: „In einem Land nach unserer Zeit“ zeigt Arbeiten des Buckauer Upcycling-Künstlers und Designers Sebastian Noe – provokant, kritisch, manchmal verstörend und eigenwillig schön.