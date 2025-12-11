weather wolkig
  4. Ästhetik des Abfalls: Kunst, Knochen und Kreaturen – Das ist Magdeburgs bizarrste Ausstellung

In Magdeburg öffnet eine Ausstellung, die provokant, kritisch und bizarr ist. Sebastian Noe erschafft Kreaturen, Maschinen und Relikte aus Schrott und Müll.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 11.12.2025, 18:31
Upcyclingkunst im BuckauZ in Magdeburg: Sebastian Noe verwandelt ausrangierte Materialien in visionäre Kunstobjekte. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - In Magdeburg startet eine der wohl bizarrsten Ausstellungen der Stadt: „In einem Land nach unserer Zeit“ zeigt Arbeiten des Buckauer Upcycling-Künstlers und Designers Sebastian Noe – provokant, kritisch, manchmal verstörend und eigenwillig schön.