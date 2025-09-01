Das Burningstone Festival sollte sich von der Privatparty zum öffentlichen Kleinfestival verwandeln. Der Landkreis hatte sogar eine Finanzspritze zugesagt - die kommt nun nicht zum Einsatz. Was mit dem Geld passiert.

Wer vom Aus des Burningstone Festivals profitiert

Familiär chillen im ländlichen Raum wollte der Verein Vakant in Brandenstein - so wie auf einer frühereren Veranstaltung.

Möckern/Burg/Gommern - Das Burningstone Festival wurde abgesagt. Das Festival sollte am Wochenende 30./31. August stattfinden. Doch die Nachfrage reichte nicht. So weit, so bekannt. Doch es gibt eine zweite Seite zu dieser Medaille.