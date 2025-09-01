Geld geht an andere Wer vom Aus des Burningstone Festivals profitiert
Das Burningstone Festival sollte sich von der Privatparty zum öffentlichen Kleinfestival verwandeln. Der Landkreis hatte sogar eine Finanzspritze zugesagt - die kommt nun nicht zum Einsatz. Was mit dem Geld passiert.
01.09.2025, 11:30
Möckern/Burg/Gommern - Das Burningstone Festival wurde abgesagt. Das Festival sollte am Wochenende 30./31. August stattfinden. Doch die Nachfrage reichte nicht. So weit, so bekannt. Doch es gibt eine zweite Seite zu dieser Medaille.