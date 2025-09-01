Ärztemangel Kein Termin beim Zahnarzt in Salzwedel
Alle Praxen in Salzwedel haben ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Neue Patienten nimmt aktuell keine mehr auf. Wie Patienten jetzt noch an eine Behandlung kommen.
01.09.2025, 11:22
Salzwedel. - Mit einem Hilferuf wandte sich unlängst eine Salzwedelerin an eine lokale Facebook-Gruppe: „Meine Tochter wohnt (...) in Salzwedel. Nun ist sie auf der Suche nach einem Zahnarzt. Irgendwie nimmt keiner mehr Patienten auf. Kann mir jemand einen Tipp geben, an wen sie sich noch wenden kann?“