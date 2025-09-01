weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ärztemangel: Kein Termin beim Zahnarzt in Salzwedel

Alle Praxen in Salzwedel haben ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Neue Patienten nimmt aktuell keine mehr auf. Wie Patienten jetzt noch an eine Behandlung kommen.

Von Beate Achilles und Antje Mewes 01.09.2025, 11:22
Ein Zahnarzt und seine Assistentin behandeln einen Patienten. In Salzwedel ist die Zahnarztsuche für Neupatienten aktuell so gut wie aussichtslos.
Ein Zahnarzt und seine Assistentin behandeln einen Patienten. In Salzwedel ist die Zahnarztsuche für Neupatienten aktuell so gut wie aussichtslos. Archivfoto: Thomas Ruttke

Salzwedel. - Mit einem Hilferuf wandte sich unlängst eine Salzwedelerin an eine lokale Facebook-Gruppe: „Meine Tochter wohnt (...) in Salzwedel. Nun ist sie auf der Suche nach einem Zahnarzt. Irgendwie nimmt keiner mehr Patienten auf. Kann mir jemand einen Tipp geben, an wen sie sich noch wenden kann?“