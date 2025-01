Die beste Schülerzeitung in Sachsen-Anhalt ist der „BGWexpress“ des Bördegymnasiums. In ihrer Kategorie setzen sich die jungen Redakteure gegen die Konkurrenz durch.

Wanzleben. - Die Goldene Feder ist schlichtweg die Auszeichnung für Schülerzeitungen in Sachsen-Anhalt. 2024 hat der „BGWexpress“ des Wanzleber Gymnasiums den Titel abgeräumt.

Damit ist es schon das dritte Mal, dass das Bördegymnasium in dem Wettbewerb erfolgreich war. Kein Wunder, denn die Zeitung wird in einer hochwertigen Ausgabe zweimal im Jahr herausgegeben. Aktuell sind zehn Schüler Mitglied der Arbeitsgemeinschaft (AG), die von der Lehrerin Caroline Fritz betreut wird.

Überreicht bekommen haben die Gymnasiasten die Goldene Feder während eines Jugendpresseballs in Halle für ihre Leistung. Da war der Jubel bei den Vertretern der AG natürlich groß, und sie sind damit in die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger getreten - die sie voll und ganz ausgefüllt haben.

Die Goldene Feder, der begehrte Preis für die beste Schülerzeitung Sachsen-Anhalts in der Kategorie „Gymnasium“, hat nun fast schon einen festen Platz in der Lehranstalt. Verantwortlich sind dafür derzeit: Jasmin Sternberg, Finja Quedenfeld, Larissa Schröder, Alina Harms, Henry Degener, Mats Maier, Zahra Alsheik, Romy Hebecker und Maya Pomrenke. Natthanich Prapawong schreibt aus der Ferne und Gerda Pötzsch macht das Layout.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich der „BGWexpress“ nicht nur als kreatives Sprachrohr der Schulgemeinschaft etabliert, sondern auch immer wieder die Jury bei den Wettbewerben von fjp-media mitgemacht und überzeugt.

Der erste große Erfolg kam 2019, als die Redaktion - nach einer ersten kostenlosen Weihnachtsausgabe - mit ihrer dritten Ausgabe überraschend den Titel der besten Schülerzeitung an einem Gymnasium gewann.

Dieser unerwartete Sieg setzte den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des BGWexpress. Es folgten weitere Titel, so 2022 und jetzt 2024. Neben den Hauptpreisen gab es auch besondere Ehrungen für die andauernde Arbeit der Redaktion. So wurde 2021 der „Sonderpreis für besonderes Engagement“ verliehen, der sich gegen Rassismus und für Courage an Schulen richtet. Zudem wurde 2020 die mittlerweile studierende Journalistin Anne Pötzsch als beste Nachwuchsjournalistin ausgezeichnet. „Dieser kontinuierliche Erfolg zeigt nicht nur die hohe Qualität unseres ,BGWexpress’, sonder auch mit wieviel viel Herzblut und Kreativität die Schüler bei der Sache sind“, sagt Caroline Fritz. Im Vordergrund stehe der Spaß am Schreiben und Gestalten, versichert auch Schülerin Alina Harms (Klasse 9-3).