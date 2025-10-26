In den Bördestädten Wanzleben und Oschersleben ist am verlängerten Wochenende einiges geplant. Die Volksstimme-Redaktion hat eine Auswahl zusammengestellt.

Das sind gruseligsten Events 2025 im Überblick

Geschnitzte Kürbisse werden auch auf den verschiedenen Veranstaltungen im Landkreis Börde am Halloween-Wochenende zu sehen sein.

Wanzleben/Oschersleben. - Überall im Landkreis Börde finden Halloween-Feiern, Fackelumzüge, Lagerfeuer und gespenstische Kostümwettbewerbe am verlängerten Wochenende rund um den Reformationstag statt. Die Volksstimme-Redaktion hat eine Auswahl zusammengefasst.