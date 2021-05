Hochzeitstage in Steigerung: Gratulation zu Diamant, Eisen und Gnade

Gnadenhochzeitspaar: Ilse und Kurt Gresens, 90 und 97 Jahre alt, sind seit sieben Jahrzehnten verheiratet. Am 19. Mai 1951 gaben sie sich in Eilsleben das Jawort.

Eilsleben/Ummendorf - Im Wonnemonat Mai wird seit jeher gern geheiratet. Es grünt und zwitschert, die Geister regen sich, der Tag ist einfach heller. So wundert es nicht, dass sich zuweilen auch die runden beziehungsweise ehrwürdigen Ehejubiläen im Mai ballen. In der Oberen Aller war das kurz vor Pfingsten der Fall. Innerhalb von zwei Tagen wurde in Ummendorf, Siegersleben und Eilsleben jeweils ein Jubelpaar beglückwünscht – das diamantene Inge und Fritz Stürzebecher (60. Hochzeitstag), das eiserne Brunhilde und Horst Hanke (65. Hochzeitstag) sowie Ilse und Kurt Gresens, die stolze 70 Jahre Zweisamkeit und somit ihre Gnadenhochzeit zelebrieren durften.

Glückwünsche in Eilsleben, Siegersleben und Ummendorf

In Ummendorf gratulierte Bürgermeister Reinhard Falke im Namen der Gemeinde und wünschte den Eheleuten Stürzebecher „noch viele schöne gemeinsame Jahre.“ Das Diamantenpaar hatte sich am 19. Mai 1961 in Rambow am See in Mecklenburg standesamtlich das Jawort gegeben. Die kirchliche Trauung mit Taufe des ältesten Sohns Uwe folgte knapp ein halbes Jahr später in der Ummendorfer Kirche. So wurde beider Heimat in die Eheschließung eingebunden. Denn sie ist gebürtige Ummendorferin, er stammt aus Mecklenburg.

Ohne Lappen zum Zickenball

Kennengelernt hatten sich Inge und Fritz drei Lenze zuvor beim Zickenball auf dem Tanzsaal von Hülsebusch in Ummendorf. Er war seinerzeit bei der Bereitschaftspolizei in Magdeburg stationiert. Ein Kollege aus Ummendorf hatte den jungen Fritz zur Dorffeier gelotst. Er sei als Schwarzfahrer, also ohne Führerschein, mit dem Motorrad hingefahren, beichtet Fritz Stürzebecher schmunzelnd. „Keiner hielt mich an, ich hatte doch eine Uniform an.“

Der Zickenball bei Hülsebusch war letztlich der Ursprung für mittlerweile schon vier Generationen Stürzebecher: Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, und es haben sich nun schon drei Enkel sowie ein Urenkel hinzu gesellt.

Präsentkorb und Urkunde

Gleich zweimal im Glückwunsch-Einsatz war Eilslebens Bürgermeister, Manfred Jordan – ebenfalls am 19. Mai zunächst bei Ilse und Kurt Gresens in Eilsleben und am Tag danach bei Brunhilde und Horst Hanke im Ortsteil Siegersleben.

Hankes – sie 84, er 85 Jahre alt – haben das Eiserne Jubiläum erreicht und konnten sich über einen deftig gefüllten Präsentkorb von der Gemeinde freuen. Obendrein überbrachte der Bürgermeister die obligatorische Ehrenurkunde des Landes Sachsen-Anhalt mit der Unterschrift des Ministerpräsidenten.

Novum für den Bürgermeister

Die gleichen Gaben erhielt das Gnadenhochzeitspaar Gresens. Das Ehegelübde des 97-jährigen Kurt und seiner sieben Jahre jüngeren Ilse hält bereits seit sieben Dekaden – und der 70. Hochzeitstag bedeutete ein Novum auch für Manfred Jordan, der immerhin schon seit mehr als 25 Jahren das Bürgermeisteramt bekleidet: „Zu einer Gnadenhochzeit habe ich in der ganzen Zeit bislang noch nicht gratuliert. Das ist also schon etwas sehr Seltenes und Besonderes, da ja beide Ehepartner auch ein entsprechendes Alter erreichen müssen. Auf jeden Fall Hut ab vor diesem Jubiläum!“