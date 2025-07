an dieser Stelle eine Gewissensfrage. Stehen Sie eher auf Burgerbrötchen oder doch auf einen Pilzhüte? Mögen Sie mehr Kugeln oder doch den Nervenkitzel eines Fallschirms? Keine Antwort auf diese zugegeben etwas kryptischen Fragen parat?

Dann schauen Sie doch einfach mal aus dem Fenster. Dort wird Ihnen – sollten die Meteorologen recht behalten – heute die Antwort geliefert. Und zwar dann, wenn es regnet. Regen ist nämlich nicht gleich Regen – und die Tropfen dazu erst recht nicht. Denn auch wenn man es mit bloßem Auge nicht erkennen kann, so sind die Tropfenformen des Regens höchst unterschiedlich.

Nieselregen fällt als 1 bis 2 Millimeter große Kugel zu Boden. Leichter bis mäßiger Regen erinnert bei seiner Tropfenform an ein Burgerbrötchen, während starker Regen und sehr starker Regen sogar einen Fallschirm in einer Größe von bis zu neun Millimetern Durchmesser bildet. Die größte Schuld an der unterschiedlichen Tropfenform hat übrigens die Luft. Je größer ein Regentropfen, desto mehr flacht der Luftwiderstand diesen ab.

Aktuell dürfte das Nebensache sein. Denn Mensch und Umwelt benötigen einfach dringend Nass von oben. Laut Wetterdienst soll's heute in und um Magdeburg übrigens Burger regnen – guten Appetit schon mal.

Das sollten Sie wissen

Verkehr: Noch bis 25. Juli ist die Pechauer Straße in Höhe des Pechauer Platzes voll gesperrt. Wegen Gleisbauarbeiten der MVB wird der Kfz-Verkehr über Schwarzkopfweg, In den Gehren, Thomas-Mann-Straße und Witzlebenstraße bzw. entgegengesetzt umgeleitet.

Kultur: Ihnen hat das Domplatz-Open-Air 2025 gefallen - oder wollen es erstmals erleben. Dann nichts wie hin in den Volksstimme-Medienpunkt in der Goldschmiedebrücke 15 in Magdeburg oder in seinen Online-Shop. Dort gibt's Tickets fürs Musical 2026 „Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!“ Ein paar tausend Eintrittskarten sind schon weg.

Vormerken: Die Stadtverwaltung lädt für den 21. August zum 3. Bürgerforum für die kommunale Wärmeplanung ein. Um 18.30 Uhr wird im Kaiserin-Adelheid-Foyer des Alten Rathauses bei einer Podiumsdiskussion über den aktuellen Planungsstand informiert. Bereits im Vorfeld können dazu bis 15. August per Mail an kwp@stadt.magdeburg.de Fragen eingereicht werden.