Hohendodeleben. - Die Grünkohlwanderung in Hohendodeleben hat eine lange Tradition. Seit vielen Jahren unternehmen die Mitglieder der SG Grün-Weiß-Hohendodeleben zusammen mit Freunden und Bekannten eine kleine Wanderung durch die Hohendodeleber Feldmark.

In diesem Jahr machten sich etwa 100 Teilnehmer an der örtlichen Gaststätte am Ortseingang – „Zum Buttenkrug“ reisefertig. Nach einem Startfoto ging es dann los. Die Strecke war knapp acht Kilometer lang, unwegsam, aber für jeden zu bewältigen. Nicht zuletzt, weil es auf der Hälfte der Strecke eine kleine Motivation, nämlich einen leckeren Glühwein gab – ausgeschenkt von der Firma Jan Laaksonen aus dem Ort. „Unterwegs wurden bei netten Gesprächen Weihnachten und Silvester ausgewertet und die größten Neuigkeiten ausgetauscht“, berichtet Anja Kreuseler vom Sportverein. „Da wir im vorigen Jahr im Februar schon frühlingshafte Temperaturen hatten, haben wir die Veranstaltung in diesem Jahr bereits ganz an den Jahresbeginn gelegt.“ Die Rechnung ging auf. „Bei Schnee und Sonnenschein schmeckte der Glühwein gleich nochmal so gut“, merkt Anja Kreuseler an.

Gegen Mittag kamen die ausgehungerten Wanderer im Gemeindezentrum „Pferdestall“ an, wo die Fleischerei Matz schon ein zünftiges Mittagessen bereithielt. Bei Kassler, Knacker, Grünkohl und Sauerkraut stärkten sich die Teilnehmer. Der heimische Herd konnte kalt bleiben. Die Jugend des Dorfes unterstützte den Verein wieder bei der Bewirtung.

„Es war wieder ein schöner Vormittag, der genutzt werden konnte, um unsere tolle Dorf- und Sportgemeinschaft zu stärken“, erzählt Anja Kreuseler. Nebenbei haben alle Teilnehmer eine kleine Summe unter den Wanderern gesammelt. Diese soll, zusammen mit den Erlösen aus dem vom Feuerwehrverband in der Hohendodeleber Turnhalle durchgeführten Benefizturnier, den Hinterbliebenen des beim Magdeburger Attentat getöteten Jungen zu Gute kommen.

Auch dieses Sportjahr hält wieder einige Events für die Grün-Weißens bereit. Die Volleyballer wollen ein kleines Turnier veranstalten, die Aerobicmädel wollen am Frauentag im Harz wandern und es gibt eine Mitgliederversammlung. Bei einem Sportfest, kann das Sportabzeichen abgelegt werden kann. Natürlich gibt es auch den traditionellen Sportlerball im November.

Die wichtigste Veranstaltung wird wieder der Maiglöckchenlauf. Er ist Bestandteil des Elbe-Ohre-Cups. Da gibt es Strecken über fünf oder zehn Kilometer, auch für Walker. Die ersten Vorbereitungen haben bereits begonnen. Er findet in diesem Jahr am 27. April statt.