Die missglückte Sanierung der Magdeburger Straße in Hohendodeleben beschäftigt jetzt das Bauamt der Einheitsgemeinde Wanzleben. Zwei lange gehegte Projekte werden aber demnächst in Angriff genommen.

Auch die Langeweddinger Straße in Hohendodeleben soll wohl demnächst saniert werden.

Hohendodeleben. - In Hohendodeleben tut sich etwas in Sachen Straßensanierung. So ist noch im zurückliegenden Jahr die Magdeburger Straße im Auftrag des Landkreises mit einer neuen Deckenschicht versehen worden. Weitere Straßen stehen im Plan.