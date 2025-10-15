weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Brennholztag in der Börde: Holz frisch aus dem Wald: Damit der Kamin im Winter Wärme liefern kann

Der Landkreis Börde gibt auch in diesem Jahr wieder Brennholz für die Bevölkerung ab. Am Sonnabend, 25. Oktober, können sich die Bürger damit direkt im „Hohen Holz“ eindecken.

Von Christian Besecke 15.10.2025, 18:01
Im Hohen Holz bei Neindorf können sich die Bürger auch in diesem Jahr mit Brennholz für den Winter eindecken.
Im Hohen Holz bei Neindorf können sich die Bürger auch in diesem Jahr mit Brennholz für den Winter eindecken. Archivfoto: Jan Dahms

Oschersleben/Wanzleben - Die Brenn- und Kaminholztage des Landkreises Börde sind beliebt in der Bevölkerung. Hier wird traditionell auf der Hubertushöhe günstiges Brennmaterial abgegeben. In diesem Jahr ändert sich aber einiges.