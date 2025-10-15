Brennholztag in der Börde Holz frisch aus dem Wald: Damit der Kamin im Winter Wärme liefern kann
Der Landkreis Börde gibt auch in diesem Jahr wieder Brennholz für die Bevölkerung ab. Am Sonnabend, 25. Oktober, können sich die Bürger damit direkt im „Hohen Holz“ eindecken.
15.10.2025, 18:01
Oschersleben/Wanzleben - Die Brenn- und Kaminholztage des Landkreises Börde sind beliebt in der Bevölkerung. Hier wird traditionell auf der Hubertushöhe günstiges Brennmaterial abgegeben. In diesem Jahr ändert sich aber einiges.