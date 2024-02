Groß Rodensleben. - Die Landesstraße 49 in Groß Rodensleben bewegt derzeit die Gemüter der Einwohner des Wanzleber Ortsteils. Als Magdeburger Straße verläuft sie innerhalb des Orts als Hauptmagistrale und sie weist erhebliche Schäden auf.

Das sorgt für Gesprächsstoff im Ortschaftsrat und auch bei der Verwaltung in Wanzleben-Börde. „Die Straße ist noch Ende 2023 geflickt worden im Auftrag des Landes“, weiß Ortsbürgermeister Jürgen Wichert (parteilos) zu berichten. Allerdings muss dabei etwas schief gegangen sein, denn gerade die zuvor schon beschädigten Stellen liegen jetzt wieder frei und bieten nun einen mehr als desolaten Anblick. Auf der ganzen Länge durch die Ortschaft sind immer wieder schadhafte Bereiche zu erkennen. Das trifft auf den Kurvenbereich zu und speziell vor der Kindertagesstätte und im Bereich von Kuthes Mühle sind regelrechte Löcher im Asphalt zu sehen.

Üble Schlaglöcher

„Die Verkehrsteilnehmer weichen diesen Stellen nach Möglichkeit aus“, beschreibt der Ortsbürgermeister. „Allerdings ist das nicht immer möglich, besonders wenn sich zwei Lkw begegnen“. Diese fahren dann durch die Löcher und sorgen dafür, dass sie sich im Endeffekt noch vergrößern. Im Ortschaftsrat ist das Problem schon angesprochen worden und auch die Bürger auf der Straße weisen Jürgen Wichert immer wieder darauf hin.

„Ich befürchte sogar, dass der ohnehin schwer beschädigte Straßenkörper noch auseinanderbrechen wird“, sagt er. Dann würde an einer Komplettsanierung kein Weg mehr vorbeiführen. Die Magdeburger Straße hat in Groß Rodensleben durch die monatelange Umleitung wegen Bauarbeiten zwischen Dreileben und Seehausen und dann zwischen Remkersleben und Seehausen in den Jahren 2022 und 2023 offensichtlich schwer gelitten.

L 49 ist überall kaputt

„In diesem Zeitraum sind viele Lkw über Groß Rodensleben und den Ortsteil Bergen gefahren“, weiß Wichert zu berichten. „Auch in Bergen ist der Kurvenbereich schwer mitgenommen.“ Das notdürftige Flicken Ende 2023 habe keine Besserung gebracht. Der Ortsbürgermeister vermutet, dass auch die Temperaturen zum Zeit der Arbeiten nicht optimal gewesen seien.

Der Ansicht kann sich auch der Bauamtsleiter der Einheitsgemeinde Wanzleben, Olaf Küpper, anschließen. „Man könnte meinen, dass dies einer der Gründe ist“, sagt er auf Volksstimme-Nachfrage. Der Umstand, dass die L 49 stark in Mitleidenschaft gezogen ist, sei der Verwaltung nicht verborgen geblieben. „Wir haben auch vom Ortschaftsrat im benachbarten Klein Rodensleben davon erfahren“, berichtet Küpper. Demnach habe er dem Land dazu schon Informationen per E-Mail zukommen lassen.

„Es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass sich an der Straße sogleich etwas tut“, sagt er. „Das Land wird die Strecke ganz sicher in Augenschein nehmen lassen.“ Eine Reparatur sei absolut notwendig – nicht nur in Groß Rodensleben. Jürgen Wichert und die Bürger in seiner Ortschaft hoffen darauf, dass sich bald etwas tut – sobald das Wetter es zulässt.

In Groß Rodensleben ist der Zustand der Magdeburger Straße aber nicht das einzige Problem. Seit 2008 ist der Fußweg vor der Kirche St. Petri als Stolperfalle bekannt. „Gerade hier gehen viele ältere Bürger entlang, wenn sie die Gottesdienste besuchen“, erzählt Wichert. Reparaturbedürftig sind hier etwa 200 Meter. Die Sanierung hätte vor etwa fünf Jahren schon erfolgen können, doch dann sei aufgefallen, dass ja auch gleich die Straßenbeleuchtung erneuert werden müsse. „Also sind wir wieder in die Warteschleife gekommen“, sagt der Ortsbürgermeister. Wann sich hier etwas tun wird, stehe angesichts der Finanzen in der Einheitsgemeinde noch in den Sternen.

Positiv sei jedoch aufgenommen worden, dass erst kürzlich der Anbau an den Gemeindesaal zur Nutzung übergeben wurde. „Wir können ja nicht nur meckern“, sagt Wichert augenzwinkernd. „Das Leaderprojekt wurde mit Unterstützung der Einheitsgemeinde und von Firmen sowie Mitgliedern des Sportvereins fertiggestellt“. Inzwischen ist der Anbau auch mit der ersten Veranstaltung in Betrieb genommen worden.