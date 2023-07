Waren es vor zwei Jahren noch 80 Teilnehmer, so meldeten sich dieses Mal 103 Sportler beim Sülzetal Triathlon an.

Gruppenbild der Sportler, Organisatoren und Anfeuerer: In diesem Jahr meldeten sich 103 Teilnehmer für den Sülzetal-Triathlon in Langenweddingen an. Vom Schießplatz an der Springe grüßen sie mit einem gemeinsamen Winken.

Langenweddingen - Langsam zieht Raffael (11) die Sehne nach hinten. Jetzt hat er der Druckpunkt erreicht, die maximale Spannung liegt vor. Der Zeigefinger liegt über dem Pfeil, die beiden anderen darunter. Zusammen halten sie den Pfeil am Nockpunkt an der Sehne noch fest. Jetzt lässt er ihn los. Mit einem leisen Zischen, dafür umso schneller jagt der Pfeil nach vorne auf die Zielscheibe zu. Mist, zu hoch. Der Pfeil landet im Auffangtuch und fällt zu Boden. Macht nichts, gleich noch mal.

Bogenschießen war eine der drei Disziplinen beim 10. Sülzetal-Triathlon. Der Wettbewerb starten um 10 Uhr in Langenweddingen am Schützenplatz an der Springe. Mitmachen können alle Kinder und auch Erwachsene. 103 Teilnehmer waren in diesem Jahr insgesamt mit dabei. Es wird Rad gefahren ab 500 Meter bis 10000 Meter. Die Laufdistanz beträgt zwischen 400 und 10000 Meter. Als dritte Disziplin stand dann noch das Bogenschießen an. Erneut hatten die drei Partner, der Schützenverein „Börde“ Langenweddingen, der Radsportverein Osterweddingen und die Grundschule Langenweddingen den Wettkampf vorbereitet und durchgeführt.

In Gemeinschaftin Bewegung

„Es ist wieder einmal schön, dass hier in Langenweddingen der Triathlon gestartet wird. Wir sind in Gemeinschaft in Bewegung. Genau das ist unser Ziel. Es geht uns um den Spaß am Sport. Jeder kann die drein Disziplinen so absolvieren, wie er es schafft“, betont Kathrin Schwieger, Sportlehrerin an der Grundschule Langenweddingen. Die beste Rückmeldung sei für sie in den vergangenen zwei Jahren erfolgt, in denen es keinen Sülzetal-Triathlon gab. „Viele Kinder und Erwachsenen sprachen mich an, wenn denn nun endlich wieder ein Triathlon startet. Sie alle haben gejubelt, als ich ihnen sagen konnte, dass das Organisationskomitee dieses Jahr wieder einen plant und durchführt. Genau das zeigt, dass der Keim, den wir als Sportschule sähen, Frucht trägt. Genau darüber freue ich mich, dass wir als Sportschule Pflöcke einschlagen, die unverrückbar sind.“ Beim ersten Triathlon im Jahr 2011 gingen 40 Schüler der Grundschule an den Start. Vor zwei Jahren waren es schon über 80.

Mit an den Start ging auch Pia (10) aus Osterweddingen. Für sie war es der erste Start beim Triathlon. „Das ist gut, dass es so was gibt. Ich bin gespannt, ob ich es alles schaffe“, verrät sie der Redaktion der Volksstimme.

Linus (8) sitzt auf dem Sattel seines Rades. Auch er wartet auf das Startsignal. Er trägt ganz stolz das RSV-Trikot. „Ich möchte auf jeden Fall ins Ziel kommen. Bin ja das erste Mal mit dabei.“

Elli Röhrmann aus Niederndodeleben ist zusammen mit ihren drei Kindern an den Schützenstand gekommen. Lotta (3), Hugo (5) und Emma (8) gehen alle drei an den Start. „Ich finde es super, dass die drei Organisatoren den Triathlon wieder machen. Es ist eine Sportveranstaltung für die ganze Familie. Mit dem Bogenschießen können sich die Kinder hier einmal in einer Sportart probieren, die nicht so alltäglich ist.“

Für jeden eine Urkundeund eine Medaille

Auch Carolin Lange aus Langenweddingen ist zusammen mit ihren beiden Söhnen Vincent (4) und Raffael (11) gekommen. „Der Triathlon ist eine langjährige Tradition. Er wird immer wieder gerne angenommen. Man trifft sich. Man macht gemeinsam Sport. Man hat Spaß und misst die Kräfte.“ Gefragt nach den Zielen, zögert Raffael nicht lange: „Ich will in diesem Jahr erster werden.“ Sein jüngerer Bruder ist da noch nicht so sicher. „Ich geh ja erst das erste Mal an den Start. Ich bin schon ein wenig aufgeregt.“

Eine Siegerehrung in dem Sinne gab es in Langenweddingen nicht. Nach der Absolvierung aller drei Disziplinen erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Medaille und eine Urkunde.

Beim Radfahren gab es Strecken ab 500 Meter. Der RSV half hier bei der Betreuung der Sportler. Foto: Udo Mechenich

„In diesem Jahr können wir nach zwei Jahren Pause unsere Tradition des Triathlons fortsetzen. Es ist wunderbar, dass wir uns dabei weiterhin auf unsere beiden Partner verlassen können. Wir haben darüber hinaus aber auch eine Reihe an Unterstützern. Mit dazu die Freiwillige Feuerwehr Langenweddingen sowie die Firma „Ackermann Krankentransport & Rettungsdienst“. Mein weiterer Dank gilt den Horterzieherinnen für die Bastel- und Schminkstation. Ich finde es fantastisch, dass wir das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gemeinde stärken. Zusammen sind wir sportlich aktiv“, sagt der Vorsitzende des Schützenvereins „Börde“ Langenweddingen, Uwe Morawa.

Schützenverein war mitSchießstand dabei

Uwe Morawa gibt Raffael noch letzte Tipps, bevor der Pfeil nach vorne jagt. Foto: Udo Mechenich

So seien die Kinder unterwegs und säßen nicht nur vor dem Fernsehen. „Besonders schön ist es zu sehen, wie die Kinder Spaß am Sport entwickeln, und sich so eventuell eine neue Leidenschaft entwickelt.“ Hier komme die Gemeinde zusammen, hier treibe die Gemeinde zusammen Sport, hier habe man gemeinsam Spaß. Am Schießstand hielt der Schützenverein 14 Recurvebogen parat, mit verschiedenen Längen, damit jeder Teilnehmer die Chance hat, die Zielscheibe auch tatsächlich zu treffen.

Die Mama ist beim Laufen so manches mal der Schrittmacher. Foto: Udo Mechenich

„Der Triathlon-Wettkampf ist ein Höhepunkt für die Sportler, für die Schüler, für die Orte im Sülzetal. Da eine Radfahrstrecke mit dazu gehört, ist es selbstverständlich, dass der RSV hier mit dabei ist. Wir helfen und betreuen“, hebt der Vorsitzende des Radsportvereins Osterweddingen (RSV), Siegfried Kindler, hervor.