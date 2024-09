Der Wanzleber Lutz Bendler baut in seinem Kleingarten druchaus exotische Pflanzen an. Der 64-Jährige ist ein echter Fachmann, wenn es um das Heranziehen von Gewächsen aller Art geht.

In Wanzleben wachsen jetzt Bananen

Klimawandel in der Börde?

Wanzleben. - Schon weithin ist der über vier Meter hohe Bananenbaum in der Kleingartensparte „Frieden“ zu sehen. Er ist der ganze Stolz von Lutz Bendler, der hier seit sechs Jahren seine eigene Scholle bewirtschaftet. Seit vier Jahren baut er auch Bananen an. Warum ist das so?