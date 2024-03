Jeder vierte Besucher der Tafel in Wanzleben kommt aus dem Sülzetal. Deswegen hat sich die Gemeinde jetzt dazu entschieden, die Ausgabe im DRK-Zentrum „Alter Bahnhof“ finanziell zu unterstützen.

Soziale Not

Bahrendorf - Mit der Unterstützung der Tafel in Wanzleben stieg der Sozialausschuss bei seiner Sitzung in Bahrendorf in die Beratungen ein. Wieso das? 25 Prozent der Nutzer der Tafelpakete kommen aus dem Sülzetal.