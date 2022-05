Junge DRK-Helfer aus Wanzleben werden wieder aktiv

Wanzleben - VS l Das Jugendrotkreuz (JRK) des DRK-Wanzleben hat nach zwei Jahren Pause wieder am Landeswettbewerb teilgenommen. Die Corona-Pandemie hat in den letzten Jahren auch in vielen Freizeitbereichen harte Einschnitte verursacht.

So konnten auch Kinder und Jugendliche, die sich im Jugendrotkreuz engagieren und hier eine erlebnis- und lehrreiche Zeit verbringen sollten, kaum treffen.

Mit dem diesjährigen Frühjahr wurde mit der JRK-Gruppenarbeit Schritt für Schritt wieder begonnen. „Hier hat das Jugendrotkreuz des Ortsvereines Wormsdorf aktuell eine besonders aktive Rolle“, berichtet Stephan Dill, Abteilungsleiter Hilfsgesellschaft Kinder und Jugend. „Organisiert durch die ehrenamtlichen Gruppenleiter Ingrid Siedentopf und Steffi Wipper nahmen trotz der langen Pause drei JRK-Gruppen an den traditionellen Landeswettbewerben des Jugendrotkreuzes Sachsen-Anhalt in Genthin teil.

Mit dem Wettbewerbsmotto „Komm, spiel mit uns!“ standen Spiel und Spaß im Vordergrund. Viele kleine und große Herausforderungen mussten gemeistert werden, so dass am Ende eines erlebnisreichen Tages die Gruppe Altersstufe 3 „Wormsdorfer Wölfe“ einen Pokal für den 3. Platz stolz in den Händen halten durfte. Auch die jüngsten Teilnehmer aus der Gruppe „Sani-Kings“ mit ihrem 4. Platz und die Mädels der „Sani-Queens“ (Gruppe Altersstufe 2) waren mit dem erreichten 6. Platz und den Leistungen insgesamt recht zufrieden und durften jeweils eine Medaille mit nach Hause nehmen.