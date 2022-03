Grundschule Kinder bekommen ihre Unterrichtsstunden wieder in Klein Wanzleben

Die Klein Wanzleber Kinder sind am gestrigen Montag wieder in ihre Grundschule im Zuckerdorf zurückgekehrt. Nach etwa zwei Jahren werden sie wieder in der Heimat unterrichtet. Auch der Hort ist an seinen Standort in dem Schulgebäude eingezogen.