Osterweddingen - Gleich zwei Schwerpunkte gab es bei dem Arbeitseinsatz an der Grundschule in Osterweddingen. Freiwillige Helfer verschönerten zum einen die Rabatten rings um die Grundschule. Hier wurde das Unkraut gejätet und neue Blumen gesetzt. Andere Helfer packten im Schulgarten mit an. Hier wurden zurückgeschnitten, was noch vertrocknet war. Außerdem wurde die Kräuterspirale geputzt. Die Hochbeete wurden auf die Bepflanzung vorbereitet. Die Hecke bekam einen Schönschnitt.

