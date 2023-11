Holzkünstler Andreas Uhr hat eine Lese-Eule mit der Kettensäge gezaubert. Nun hat er sein Werk in Wanzleben offiziell an die Stadt übergeben.

Holzkünstler Andreas Uhde aus Remkersleben übergibt die von ihm geschaffene Eule an Ortsbürgermeister Tino Bauer und Amtsleiter Olaf Küpper.

Wanzleben. - Die Leseeule von Wanzleben ist offiziell fertig gestellt. Holzkünstler Andreas Uhde aus Remkersleben hat die Holzstele an die Stadt Wanzleben-Börde übergeben. Mit dabei waren Ortsbürgermeister Tino Bauer (parteilos) und Bauamtsleiter Olaf Küpper. Letztendlich war Letzterer auch aktiv an der Ideenfindung beteiligt. Das etwa drei Meter hohe Kunstwerk stellt eine Eule dar, die kleinen Eulen aus einem Buch vorliest. Dabei ist sie nach Osten ausgerichtet, begrüßt also nicht nur den neuen Tag, sondern auch die Schüler, die quasi jeden Tag hierher kommen. Inzwischen hat sie auch einen ersten Lackanstrich bekommen. Ein Bürger hat spontan 100 Euro dafür gesponsert.

Das Mittel ist recht teuer, da kam die Gabe für den Künstler, der die Holzstele als Geschenk für die Stadt angefertigt hat, sehr gelegen. Es wird auch darüber nachgedacht, einen Speziallack aufzubringen. Dieser muss dann nicht jedes Jahr aufgebracht werden. Allerdings muss erst die Kostenfrage geklärt werden.

In der Zukunft könnte es an der Lindenpromenade noch weitere Holzkunstwerke geben, da noch einige Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Jedenfalls könnten so die Stämme erhalten werden und die Straße zu einer ganz besonderen Allee der Kunstwerke werden. Ob es aber zu einer Umsetzung kommen wird, müsse abgewartet werden, informiert der Ortsbürgermeister Tino Bauer