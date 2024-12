Zum letzten Mal wurde in der Grundschule Langenweddingen ein Weihnachtsfest gefeiert. Im kommenden Jahr schließen hier die Türen für immer. Das ist jetzt wichtig.

Langenweddingen - Da wurde das Speiseraum zur Bühne, der Schulhof stimmungsvoll: Die Grundschule Langenweddingen feierte jetzt ihr Weihnachtsfest - und das zum letzten Mal. Denn mit Beginn der Sommerferien 2025 endet hier der Unterricht. Wie geht es weiter?

Aus diesem Grund war das Fest auf der einen Seite wunderbar. Schüler, Lehrer, pädagogisches Personal, Hortner, Förderverein und Eltern zeigten sich noch einmal, so wie man sie kennt - bunt und engagiert, abwechslungsreich und motiviert. Dieses Mal aber war auch immer ein bisschen Wehmut zu spüren.

Im Speiseraum sind die Tische beiseite geräumt. So entsteht der Freiraum, auf dem die Schüler aus allen vier Klassen ihr Programm zeigen. Tanz, Gesang, Gedichte, Flöten- und ein Krippenspiel - das alles haben die Mädchen und Jungen einstudiert. Von zwei Seiten aus schauen ihnen die Eltern dabei zu und staunen, was ihnen geboten wird. Da gibt es beispielsweise den Tanz mit den Pompoms zu „Merry Christmas“, das Lied „Der kleine Trommler“ aus dem Jahr 1941 und zum Dank an die Mitglieder des Fördervereins das Lied „White Christmas“. „Solch ein Weihnachtsfest ist jedes Jahr ein wunderschönes Gefühl. Das Programm der Kinder war einfach wundervoll“, meinte die Leiterin des Grundschulverbandes, Henriette Holzweißig-Sennst.

Die Vorsitzende des Fördervereines der Grundschule, Claudia Hadel-Kaffanke, schloss sich diesem Urteil an: „Das war ein großartiges Weihnachtsprogramm, das uns allen die Herzen geöffnet hat. Das war unsere Schule. Alle sitzen sie mit Tränen hier“, sagte sie flüsternd, da auch ihr die Stimme versagte. Alle seien einfach nur dankbar für das Fest - und alle hätten bis zum Schluss für den Erhalt der Grundschule gekämpft, aber am Ende doch leider verloren. „Jetzt schauen wir nach vorne, ganz im Sinne der Kinder. Mit dieser Weihnachtsfeier verabschieden wir uns so, wie wir immer waren: herzlich.“

Gänsehaut pur, Traurigkeit und Stolz verspürte Lehrerin Heinke Geithe nach der Aufführung. „Die Kinder haben das toll gemacht. Sie alle waren zu 100 Prozent bei der Sache. Im Sommer 2025 hauen wir noch mal richtig einen raus mit unserem letzten Sommerfest.“

Mit kleinen Glocken unterstützt, sangen Schüler der Grundschule Langenweddingen bei ihrer Weihnachtsfeier das Lied „Der Nikolaus will tanzen“. Foto: Udo Mechenich

Unter den Zuschauern saß Langenweddingens Ortsbürgermeister Martin Wolff (SPD). Auch er hatte Tränen in den Augen. „Das Leben muss nun weitergehen. Das Licht der Weihnachtsnacht gibt uns immer die Hoffnung, dass ein Ende immer auch ein Anfang ist.“

Für ihren Einsatz zum Erhalt der Grundschule wurden Mitglieder des Fördervereins beschenkt. Foto: Udo Mechenich

Ratsmitglied Josef Kluba (CDU) ging die Abschiedsweihnachtsfeier auch „tief zu Herzen. Die Kinder haben hier die Grundlagen ihres Charakters bekommen, sie haben hier das Rüstzeug bekommen, um ihr Leben zu meistern. Damit ist hier, gleich vor Ort in Langenweddingen, nun leider Schluss.“

Zur Überraschung kam nach dem Programm auch noch der Weihnachtsmann auf einem bunt leuchtenden Traktor. Er brachte Geschenke für alle Kinder mit - bezahlt vom Förderverein.