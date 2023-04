Lehrermangel und Resignation "Unhaltbare Zustände" - Elternvertretung der Grundschule Wanzleben schreibt Brandbrief

Akuter Lehrermangel an der Grundschule „An der Burg“ in Wanzleben hat jetzt die Elternvertreter auf den Plan gerufen. Gegenüber der Volksstimme berichten sie von unhaltbaren Zuständen, die das Lernen der Kinder verkomplizieren. Was dahinter steckt.