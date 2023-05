Eltern schreiben Brandbrief Lehrermangel und Unterrichtsausfall an Grundschule in Wanzleben

Die Probleme in Sachen Unterrichtsversorgung an der Grundschule „An der Burg“ in Wanzleben beschäftigten die Behörden. Die Einheitsgemeinde Wanzleben als Schulträger hat reagiert und Kontakt zum Land aufgenommen. Wird sich jetzt etwas ändern?