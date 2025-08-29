Logistikzentrum bei Magdeburg Nach fünf Jahren lüftet Amazon das Geheimnis hinter dem ersten verschickten Paket
Seit 2020 Jahren gehen Pakete aus dem Amazon-Logistikzentrum von Osterweddingen in der Börde aus auf die Reise. Ein Blick hinter die Kulissen verrät, was bisher niemand weiß.
Aktualisiert: 29.08.2025, 13:36
Osterweddingen. - Das Logistikzentrum im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen und das Verteilzentrum in Magdeburg des US-amerikanischen Versandhändlers Amazon feiern in diesem Sommer ihr fünfjähriges Bestehen. Seitedem wurden Millionen Pakete verschickt. In Erinnerung bleibt aber vor allem der erste Versand.