Seit 2020 Jahren gehen Pakete aus dem Amazon-Logistikzentrum von Osterweddingen in der Börde aus auf die Reise. Ein Blick hinter die Kulissen verrät, was bisher niemand weiß.

Nach fünf Jahren lüftet Amazon das Geheimnis hinter dem ersten verschickten Paket

Immer wieder geht der Osterweddinger Standortleiter, Tobias Schreiner (l.), auch in den Verpackungsbereich. Hier spricht er mit seinen Kollegen, um Verbesserungen im Ablauf zu erkennen.

Osterweddingen. - Das Logistikzentrum im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen und das Verteilzentrum in Magdeburg des US-amerikanischen Versandhändlers Amazon feiern in diesem Sommer ihr fünfjähriges Bestehen. Seitedem wurden Millionen Pakete verschickt. In Erinnerung bleibt aber vor allem der erste Versand.