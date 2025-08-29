Das kulturelle Fest der Region startet seinen Vorverkauf und bietet Mitte September Unterhaltung rund um Umweltbildung.

Neben bekannten Künstlern bilden auch regionale Kulturschaffende wie hier das Minibalett der Freiwilligen Feuerwehr Brome das Programm.

Wolfsburg. - Der Drömling steht wieder im Mittelpunkt: Dazu lädt das Drömlingsfest vom 12. bis 14. September in diesem Jahr zu drei Tagen voller Musik, Kultur und Natur zum Anfassen ein. Rund um das Schloss Wolfsburg entsteht eine große Festmeile mit Konzerten auf drei Bühnen, einem Mittelaltermarkt, Ausstellungen und zahlreichen Mitmachaktionen.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 12. September, um 18 Uhr statt, gefolgt von „Tremozioni“ und der österreichischen Partyband „Showdown“. Auf der zweiten Bühne sorgt das DJ-Duo „LSDJ“ für Stimmung. Workshops, Führungen und Konzerte von „Clonmac Noise“, „Dittmann“, „John Fogerty Coveration“ und „Amy Baker“ prägen den Sonnabend.

Der Drömling feiert: Großes Programm zum noch größeren Fest

Ein vielfältiger Sonntag bringt die „Sternenradler“ zum Schlossgelände. „Countryside“, „Max Heckel“, das Ensemble „Ciaconna2 und die 238th District Pipes & Drums“ gestalten das Finale. Das Kinderprogramm reicht von Puppentheater über Zauberwald bis zu Backkursen und sportlichen Aktionen. Kunsthandwerker zeigen im Schlosspark ihre Arbeiten, während im Schloss selbst Ausstellungen und Künstlergespräche stattfinden. Alle Museen öffnen an den Festtagen.

Die Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich und die Preise liegen bei 7 Euro für Freitag, 9 Euro für Sonnabend und 4 Euro für Sonntag. Das Wochenendticket kostet insegsamt 15 Euro.

Erhältlich sind die Eintrittskarten unter anderem bei julius.buch in Helmstedt, in der Tourist-Information im Wolfsburg Store, im briOtours Reisebüro in Vorsfelde, auf dem Hof Behn in Groß Twülpstedt, bei DM Elektronik in Rühen, in der Schaubäckerei Denni Nitzschke in Calvörde, in der Tourist-Information der Hansestadt Gardelegen sowie in der Verwaltung des Biosphärenreservat Drömling in Oebisfelde. Das vollständige Programm und weitere Infos stehen unter www.droemlingsfest.de bereit.