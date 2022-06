Ferienspiele sowie Kinder- und Jugendbetreuung MakerThek und DRK-Kreisverband Wanzleben arbeiten ab sofort sehr eng zusammen

Die MakerThek Wanzleben hat ihre Feuertaufe bei den Ferienspielen des DRK-Kreisverbandes Wanzleben bestanden. Ein erstes Workshopangebot gab es in Eilsleben. Die gemachten Erfahrungen werden künftig bei weiteren und vor allen Dingen regelmäßigen Veranstaltungen in der „Tenne“ in Wanzleben einfließen.