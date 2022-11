„Max und Moritz“ in der Grundschule Altenweddingen

Die Grundschule Alteneddingen hat einen Tag lang gelesen, was das Zeug hält. Bei dem Projekttag stand Wilhelm Busch im Mittelpunkt. So ill das Lehrerkollegium die Freude am Lesen bei den Kindern wecken.

Altenweddingen - Einen ganzen Schultag lang dauerte das Leseprojekt an der Grundschule in Altenweddingen. Schulleiterin Henriette Holzweißig-Sennst und ihr Team hatten dazu die vier Jahrgangsstufen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste und zweite Klasse sowie die dritte und vierte Klasse bildeten jeweils eine Projektgruppe. Wobei in der ersten Gruppe die Schüler aus der zweiten Klasse die Funktion der Lesepaten für die aus der ersten übernahmen. Sie halfen den jüngeren Schulkameraden dabei, die Aufgaben zu bewältigen.