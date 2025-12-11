Die Groß Rodensleber Kita setzt ihre Weihnachtsfeier anders als andere um: Statt klein mit den 66 Kindern in der Kita zu feiern, gibt es eine große Bühnenshow im dafür angemieteten Festsaal. Die XXL-Weihnachtsfeier bietet sogar ein eigenes Krippenspiel.

Die Kinder der Kita „Bussi Bär“ haben bei ihrer großen Weihnachtsfeier wieder das traditionelle Krippenspiel aufgeführt.

Groß Rodensleben - Wenn die Bussibären zum Fest rufen, ist das Haus regelmäßig voll. Das zeigt sich insbesondere bei der großen Weihnachtsveranstaltung, die von der Groß Rodensleber Kita „Bussi Bär“ alljährlich organisiert wird. Und weil der Zulauf von Eltern und Großeltern schon vor Jahren den Kita-Rahmen gesprengt hat, wurde das Fest vor etwa 15 Jahren in den Saal im Ort verlegt.