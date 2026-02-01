Wanzleber Familie bangt um Fiona Erst Mukoviszidose, jetzt Koma: Eine Familie kämpft um das Leben der jüngsten Tochter
Die 18-jährige Fiona aus Wanzleben lebt seit ihrer Geburt mit der Krankheit Mukoviszidose. Jetzt braucht sie dringend eine Organtransplantation, liegt in Hannover im Koma. Ihre Familie hofft, bangt – und gibt nicht auf. Um sie weiter täglich besuchen zu können, soll eine Spendenaktion helfen.
Wanzleben - Seit Jahresbeginn liegt die achtzehnjährige Fiona im Krankenhaus. Die jüngste Tochter der Wanzleber Familie leidet an Mukoviszidose - und das seit ihrer Geburt. So gehen ihre drei Schwestern und ihre Eltern mit ihrem Schicksal und dem Weg, der vor ihnen liegt, um.