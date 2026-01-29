Einschränkungen bedeutet eine neue Brückensperrung in Magdeburg. Das gilt für Autos wie für Straßenbahnen der MVB.

Dass Straßenbahnen der MVB die Behelfsbrücke des Magdeburger Rings am Damaschkeplatz unterqueren können, gilt nicht ab dem Abend des 2. Februar 2026 bis in die Morgenstunden. Auch für Autos ist der Weg auf dem Ring über den Damaschkeplatz gesperrt.

Magdeburg. - Die Behelfsbrücke des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz, die erst im Sommer anstelle der aus Sicherheitsgründen abgerissenen ursprünglichen Konstruktion für den Verkehr freigegeben wurde, sorgt wieder für Aufmerksamkeit. In der Nacht zum 3. Februar 2026 wird das Bauwerk vollständig dichtgemacht. Der erste Impuls vieler Autofahrer dürfte ein genervtes Seufzen sein. Die gute Nachricht vorweg: Die Sperrung ist nur kurzzeitig. Die schlechte: Für einige Stunden wird es rund um einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt ziemlich ungemütlich.