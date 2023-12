Wefensleben - Das sportlich erfolgreiche Jahr 2023 klingt auch beim TSV Wefensleben allmählich aus. Dies auf sehr feierliche Weise: Eine Woche nach der seiner großen Weihnachtsfeier, lud der Vorstand zusätzlich die Rentner zum Adventskaffee ein. „Dieser Einladung waren 70 Frauen und Männer gefolgt und verbrachten bei vorweihnachtlichen Klängen zu Kaffee, Kuchen und mehrerer Runden Bingo einen sehr entspannten und festlichen Adventsnachmittag“, fasst Andrea Ammerich Geier vom TSV-Vorstand zusammen.

Dass es dem Verein ein von Herzen kommendes Anliegen war, diese Seniorenveranstaltung auf die Beine zu stellen, betonte TSV-Vorsitzender Torsten Fieseler in seiner Begrüßungsansprache. Er ging dabei auf die wichtige Rolle der Rentner im gesamtgesellschaftlichen Kontext ein und versprach: „Jung und Alt bedingen einander. Und deshalb wird der TSV auch in Zukunft diese Adventsveranstaltung für die Senioren der Gemeinde veranstalten.“

Anschließend wurde der Offene Advent der Gemeinde und deren Vereine eingeläutet. „Hierfür hatten wir auf TSV-Seite etwas ganz Besonderes geplant“, so Andrea Ammerich Geier. „Zusammen mit DJ Franky wurde den Anwesenden ein Adventskonzert der Sonderklasse präsentiert.“ Auf der Bühne in der Wefensleber Sporthalle stand Solokünstlerin Claudia Wolfram-Lüers. Ammerich Geier: „Zu altbekanntem, aber auch neu interpretiertem weihnachtlichen Liedgut, umrahmt von einer wunderschönen vorweihnachtlichen Lichtgestaltung, verfolgten die Gäste dieses einmalig schöne Konzert. Gefühlt viel zu schnell vergingen die 90 Minuten, so dass die besondere Veranstaltung schon vorbei war. Das begeisterte Publikum brachte die Sängerin mit seinem Applaus jedoch noch zu einer Zugabe. Mit ihrer tollen Stimme hatte Claudia Wolfram-Lüers die Gäste in eine wunderschöne Adventszeit entführt und weihnachtlich verzaubert.“