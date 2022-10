Fortschreitende Austrocknung Ovelgünnes Dorfteich droht zu vertümpeln

In Ovelgünnes Dorfteich wird das Wasser knapp. Der Fischbestand ist akut gefährdet. Eine schnelle, sichere und dauerhafte Lösung gegen die fortschreitende Austrockung ist noch nicht in Sicht. Vorläufig lautet die Devise deshalb: Retten, was zu retten ist.