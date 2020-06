In Wanzleben waren Einbrecher unterwegs. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Wanzleben (Landkreis Börde) sind Unbekannte in den Container einer Firma eingebrochen und haben Dinge geklaut.

Wanzleben (vs) l Ein Container einer Firma in Wanzleben (Landkreis Börde) wurde am Wochenende das Ziel von hungrigen Einbrechern.

Sie brachen dort ein und entwendeten aus dem Kühlschrank Lebensmittel sowie mobile Kochplatten und ein Radio. Der Schaden beträgt ca. 100 €. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.