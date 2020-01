In Osterweddingen wurde ein Stromaggregat geklaut. Symbolfoto: Anja Guse

Von einer Baustelle in Osterweddingen (Landkreis Börde) wurde ein Stromaggregat gestohlen.

Osterweddingen (vs) l Von einer Baustelle in Osterweddingen im Landkreis Börde wurde in der Nacht vom 22. zum 23. Januar ein Stromaggregat entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus den Stromerzeuger. Das Gerät hat eine Leistung von 10 KW.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.