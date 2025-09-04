weather regenschauer
Wanzleben, Deutschland
  4. Digitale Engel in der Börde: Premiere in Wanzleben: Schüler werden zu Lehrern für die Senioren

Digitale Engel in der Börde Premiere in Wanzleben: Schüler werden zu Lehrern für die Senioren

Zwei Aktionstage halten sowohl Schüler des Bördegymnasiums als auch Senioren in Atem. Dabei geht es um die Vermittlung von Wissen im Umgang mit dem Internet und seinen Angeboten. Diese Art der Umsetzung des Themas ist deutschlandweit zu ersten Mal in Wanzleben erfolgt.

Von Christian Besecke 04.09.2025, 18:30
Im Rathauskeller in Wanzleben bekommen Senioren aus Wanzleben die digitale Technik erklärt.
Im Rathauskeller in Wanzleben bekommen Senioren aus Wanzleben die digitale Technik erklärt. Foto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben - Eine Kooperation zwischen der Stadt Wanzleben-Börde und dem Verein „Deutschland sicher im Netz“ hat den Auftritt der digitalen Engel möglich gemacht.