Gravierende Veränderungen erlebt die Arbeitswelt in nicht zu ferner Zukunft. Ein Magdeburger Unternehmen und seine Erwartungen an den Markt.

Von Martin Rieß 23.12.2025, 06:00
Tobias Dietze koordiniert die Arbeit in der Magdeburger Firmenzentrale.
Tobias Dietze koordiniert die Arbeit in der Magdeburger Firmenzentrale.

Magdeburg. - Der Arbeitsmarkt sortiert sich neu – und das vor 30 Jahren gegründete Magdeburger Unternehmen DIEPA aus dem Bereich der Personaldienstleistungen ist dabei. Geschäftsführer Tobias Dietze spricht über digitale Transformation, veränderte Erwartungen junger Generationen, Loyalität auf Zeit, die Rolle von KI und den paradoxen Effekt des Überflusses.