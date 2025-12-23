David Kretschmer ist seit Beginn 2025 Chef der Salzwedeler Traditionsfirma Blümler Straßenbau. Kein einfacher Job, sagt er, aber er möchte keinen anderen machen.

Alltägliches Bild bei Straßenbauarbeiten (hier in Apenburg): An Ampeln staut sich der Umleitungsverkehr.

Salzwedel. - Indirekt hatte mit dieser noch zu DDR-Zeiten gegründeten Salzwedeler Firma jeder Hansestädter schon einmal zu tun. Sei es durch die Nutzung von Straßen, sei es durch das Schlendern im Stadtzentrum, sei es durch das Warten im Stau wegen einer Straßenbaustelle. Denn überall dort, wo Menschen ihren Fuß hinsetzen oder mit dem Auto entlangfahren, ist das Tätigkeitsfeld von Blümler Straßen- und Tiefbau. Die Firma pflastert Flächen, wie beispielsweise den Rathausturmplatz, repariert und erneuert Straßenbeläge, verlegt Rohrleitungen und vieles mehr.