Landgericht Magdeburg Prozess zum Unfalltot von Radfahrer Uwe Meistring: Warum die Staatsanwalt eine hohe Haftstrafe fordert

Im Fall des getöteten Uwe Meistring geht der Prozess vor dem Landgericht in Magdeburg am 1. Februar 2021 in die entscheidende Phase. An diesem Tag sind die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft erklärt, warum sie eine hohe Strafe für den Angeklagten für angemessen hält.