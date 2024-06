Laiendarsteller und Geschichtsinteressierte stellen in Dodendorf das Befreiungsgefecht der Schillchen-Truppen gegen die französische Besatzung nach. Das war dort zu sehen.

Pulverdampf und Säbelrasseln in Dodendorf

Bevor es in die Schlacht geht, verschaffen sich die preußischen Truppen mit einem Salutschuss Achtung.

Dodendorf. - Salutschüssen und Aufmarschieren, Still-Gestanden und Rechts-Um, Kanonenfeuer, Gewehrschüsse und Säbelgefechte – all das gab es am 15. Juni 2024 in Dodendorf auf der Festwiese.