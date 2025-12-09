Nur ein knappes Jahr wurde der Snackautomat an der Wanzleber Schule alt, bis er wieder abgebaut wurde. Der Betreiber erklärt, dass nie wieder einer seiner Automaten den Weg in die Stadt finden wird.

Bis vor kurzem stand hier noch ein Snackautomat. Nun haben Jugendliche in Wanzleben Grabkerzen und eine Erinnerung an den Automaten aufgestellt.

Wanzleben - Da, wo für ein Jahr lang auf einer Betonplatte der Snackautomat stand, leuchten nun Grabkerzen hell, ein Kreuz wurde aufgestellt und ein Schild mit der Aufschrift „RIP Automat“ steht fest im schlammigen Boden. Die Schüler, die sich hier als Nervennahrung Süßigkeiten und Spaßgetränke gezogen haben, trauern um ihren Treffpunkt.