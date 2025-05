Sven Schulze (CDU) geht mit dem Azubi-Talk auf Sendung. In der Zuckerfabrik Klein Wanzleben sind gut 40 Zuschauer mit dabei. Das wird alles besprochen.

Klein Wanzleben. - Der Besuch des Ministers für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten ist eine Premiere für alle Beteiligten. Sven Schulze bringt auch gleich richtig Schwung in die Sendung, die in vielen Schulen in der Börde und im benachbarten Niedersachsen live mitverfolgt wird.